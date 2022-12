Una fan de las modificaciones corporales, camino de la ceguera después de tatuarse de colores los globos oculares

Anaya Peterson, una mujer de 32 años de origen jamaicano que vive en Belfast, Irlanda y que es fan de las modificaciones corporales, o lo que es lo mismo, la alteración mediante cirugía, implantes o tatuajes, de las distintas partes del cuerpo con fines estéticos.

El caso es que su última idea ha salido mal: se está quedando ciega tras tatuarse los globos oculares en 2020. Peterson se tatuó el globo ocular derecho de color lila en julio de 2020 y, a pesar de lidiar con dolores de cabeza y ojos secos durante el "proceso de curación", decidió tatuarse también el ojo izquierdo, solo cinco meses después, de color azul turquesa.

Pero el mayor problema vino hace unos meses, cuando de repente sus ojos se hincharon, así como sus párpados, y tuvo que pasar por una cirugía ocular para salvarle la vista. El diagnóstico es un alto riesgo de desarrollar glaucoma, pérdida de visión actual y pérdida de visión progesiva.

"Ya no tengo una visión 20/20. Desde la distancia, no puedo ver las características de las caras. Si no tuviera mis globos oculares tatuados, no tendría este problema. Incluso hoy me desperté con más moscas volantes en los ojos", decía sobre las manchas que aparecen en la visión ante determinadas lesiones oculares.

Dado que el tatuaje de los globos oculares es irreversible, la mujer asegura en su cuenta de Instagram que ha asumido que se quedará ciega a los 60 o 70 años, si no ocurre antes.