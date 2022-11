La torpe reivindicación de unos activistas en la Filarmónica de Hamburgo acaba convertida en una cómica ilustración de camiseta

Últimamente muchas noticias tienen que ver con las reivindicaciones un tanto surrealistas de activistas que muestran su rebeldía desafiando a las obras de arte. Sin embargo, no suele salir bien, y en ocasiones se convierten incluso en memes y mucho más.

Dos jóvenes ecologistas intentaron boicotear un concierto de música clásica de la Orquesta Filarmónica de Hamburgo, en Alemania. Cuando estaba a punto de comenzar un homenaje al compositor Ludwig van Beethoven, subieron al escenario y se encadenaron en el atrio del director.

Enseguida se pegaron las manos a la barandilla con pegamento y comenzaron a programar sus proclamas contra el cambio climático y los peligros que tiene el aumento de la temperatura del planeta. Sin embargo, ellos no sabían que esa barra metálica es extraíble.

Dos activistas del clima se pegan con cola al atrio de la Filarmónica de Hamburgo antes de que empiece la obra.

El atrio es un dispositivo móvil así que se los llevan a backstage para que no molesten y se pone otro atrio y se ejecuta la obra programada. Y que se meen encima. pic.twitter.com/uWOxia7GcQ — --·· ℝackso ✴ (@rackso2010) November 27, 2022

Rápidamente la seguridad se los llevó a rastras junto a la barra mientras ellos se extrañaban de que su protesta no saliese como esperaban. Y encima no quedó ahí, puesto que el fracaso llegó a las redes sociales, y una tuitera ha creado una ilustración para plantar en las camisetas sobre una foto de los jóvenes con cara de no saber lo que está sucediendo.

He logrado el vídeo del momento en el que se llevan a los dos activistas a backstage.

Es un momento que produce euforia y sensación de justicia. pic.twitter.com/jWdE1WzsqW — --·· ℝackso ✴ (@rackso2010) November 28, 2022

"He dibujado a los activistas retarders que interrumpieron un concierto de la filarmónica pegándose a un atril desmontable y acabaron en un pasillo con atril incluido, porque se merecen una camiseta", ha publicado una usuaria de Twitter.

He dibujado a los activistas retarders que interrumpieron un concierto de la filarmónica pegándose a un atril desmontable y acabaron en un pasillo con atril incluido, porque se merecen una camiseta. pic.twitter.com/U2SpTlomQA — ClapForMarta (@ClapForMarta) November 29, 2022

En el tuit, que ya cuenta con casi 4 mil 'me gusta' en la red social, muestra una foto de los activistas con el atrio, la propia ilustración y esta ya visible en una camiseta.