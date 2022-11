Lío perruno: una 'tiktoker' protagoniza un cómico vídeo tras confundir un traje de bebé con uno para perros

Lo que era un regalo muy bien intencionado acabó convirtiéndose en una de las anécdotas más divertidas de Tiktok. Luchi Fiol, una usuaria de la red social, ha compartido su reacción al descubrir que lo que había comprado creyendo que era un abrigo para bebés era realmente un traje para perros.

En el vídeo, que ya cuenta con más de 17 millones de reproducciones, la joven y una amiga presentan, orgullosas, las compras que han realizado. Entre ellas, lo que parecía ser un traje del personaje de Disney, Stitch.

Sin embargo, el patrón no era a lo que ninguna de las dos chicas estaban acostumbradas. De hecho, mientras que una se sorprende por tener "las patas al aire", la otra le responde: "imagino que es para el pañal".

Poco después se dieron cuenta de que, efectivamente, aquel agujero no era para el pañal, sino para la cola del perro al que iba destinado el traje. Ante sorpresa, las dos jóvenes no podían parar de reír: "No me lo puedo creer, menos mal que no se lo he regalado".

Las protagonistas de esta divertida historia no han sido las únicas que no han podido parar de cachondearse de esa situación. En los comentarios del vídeo no son pocos los internautas que carcajearse de la situación. "No me lo puedo creer" o "creía que lo decían de manera irónica" han sido los comentarios más repetidos.