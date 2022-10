La respuesta viral a un vecino que se queja de la presencia de gatos callejeros en el edificio

Las historias de algunas comunidades de vecinos pueden dar para una película, y buena prueba de ello son las que se encarga de recopilar la cuenta de Twitter Líos de Vecinos, que comparte a diario anécdotas curiosas o quejas de inquilinos vistas en las redes sociales.

Las presencia de animales en los edificios suelen ser objeto de controversia y, en este caso, han sido los gatos callejeros los que protagonizan la historia compartida en Twitter y que ya se ha vuelto viral por la respuesta que ha dado un vecino.

El aviso, puesto por el administrador de la finca, traslada la siguiente queja: "Se ruega a todos los vecinos que, por la salud de todos, no alimenten a los gatos callejeros que entran en el recinto de la comunidad. En espera de la colaboración de todos los vecinos", concluye la nota.

Uno de los vecinos que se ha dado por aludido en este mensaje no ha podido evitar responder al mismo en el hueco que quedaba disponible, donde escribió: "No puedo, lo he llamado Michi", se ha excusado junto al dibujo de un gato y una cara sonriente.

"¡Cuidemos a Michi!", ha reaccionado la cuenta de Twitter Líos de Vecinos al compartir el mensaje con la ingeniosa respuesta.