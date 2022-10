La inacción del Ayuntamiento de Atotxa Erreka, en San Sebastián, ante la velocidad de los vehículos en una cuesta pronunciada, ha llevado a los vecinos de una urbanización de la localidad a tomar una medida drástica: colocar su propio radar.

Los vecinos se han mostrado bastante confusos con esta decisión y las opiniones son dispares. Hay quien está completamente a favor de la idea de José Manuel, mientras que otros aseguran que "no es nadie para poner un radar" o que les parece "muy mal porque cada uno no podemos hacer lo que nos dé la gana".

En Ya es mediodía se han hecho eco de la noticia y se han trasladado al municipio de San Sebastián para hablar con José Manuel, quien ha destacado que la idea no es solo suya, sino que han sido un total de treinta vecinos los que han acordado colocar el falso radar.

"La causa es el exceso de velocidad. Estamos hartos, desde hace siete años, de enviar sendas cartas al Ayuntamiento y no se han dignado ni a llamar por teléfono para saber la problemática que hay. Cuando se hizo la urbanización había unos 80 badenes de plástico que pagamos de nuestro bolsillo, se empezaron a romper y, en lugar de sustituirlos, vino un camión del Ayuntamiento y se los llevó todos. Al no haber badenes, la gente ha aumentado la velocidad", ha destacado el hombre.

El falso radar se encuentra en una propiedad privada, por lo que el consistorio no puede retirarlo. "De los vecinos no ha venido nadie a quejarse, simplemente ha venido la Policía Municipal, que lo quitemos. Les hemos dicho que lo tenemos en una propiedad privada y no perjudica a nadie. Hemos puesto que hay que ir a 30 km/h, que ya estaba estipulado por el Ayuntamiento. La caja del radar es de madera, pintada de negro, que de radar no tiene nada", ha agregado José Manuel, entre risas.

Desde el plató del matinal, tanto Joaquín Prat como el resto de colaboradores se han quedado sorprendidos ante la iniciativa del hombre. Así, Javier Gallego, ha destacado que esto demuestra "la sensatez de los ciudadanos que delata la insensatez de los políticos". También Carlos Cuesta ha agregado una nueva idea: "Métale un flash cada quince minutos y ya verá qué risa".