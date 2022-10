Una clienta monta en cólera en un bar por el precio de sus cubatas: "Es una terraza de mierda atendida por gente de mierda"

No pasa nada por comunicar cualquier tipo de disconformidad o queja en un establecimiento, pero para ello están las hojas de reclamaciones. Eso sí, siempre es importante hacerlo con educación, algo que esta mujer no ha tenido de ninguna de las maneras.

Tal y como ha compartido el tuitero Soy Camarero, que acostumbra a narrar anécdotas de diferentes bares, una clienta ha montado en cólera en el restaurante Can Siquet de Roc de Sant Gaietà (Tarragona) al enterarse del precio que le querían cobrar por un gin-tonic.

Completamente alterada y a gritos, la mujer se acerca a la barra para increpar a los camareros. "Lo que no puede ser es que usted me está cobrando más caro que en Francia. Yo voy a París y por un cubata pago 9 euros. Y aquí, en una terraza de mierda atendida por gente de mierda, me están cobrando 12 euros por un cubata", critica.

"Yo creo que no está muy bien", se oye decir a una mujer. "¡Más que usted, que no soy ladrona y usted es una ladrona! ¡Y está manteniendo a los sudacas y a los moros!", insulta, utilizando términos racistas y completamente despectivos.

"No se hubiera sentado", le argumentan. En ese momento, la clienta empieza a llamarla "desgraciada" y a proferirle otros insultos mientras tira vasos al suelo para romperlos.

En ese momento, le piden que abandone el local y le piden respeto. "No lo tenéis vosotros", dice la mujer. "Esclavos, que sois unos esclavos de mierda".

La clienta se marcha del bar increpándoles y, según ha contado Soy Camarero, el restaurante la ha denunciado y ahora el caso está "en manos de la Justicia".