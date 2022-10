El vídeo viral de un sintecho al que le dan un abrazo y dinero pone fin a un drama: su mujer lo encuentra tras meses buscándolo

... Y las redes hicieron su magia. Ha ocurrido en Buenos Aires, Argentina, y el protagonista es un sintecho que llevaba meses fuera de su hogar y que estaba siendo buscado por su familia.

Una conmovedora historia con final feliz que escondía una auténtica tragedia y que empezó con un bonito gesto por parte de Marcos, que, tras cruzarse con un sintecho que hacía llamarse José y que le había conmovido, le dio un abrazo y dinero.

Unas imágenes que, casualmente, fueron grabadas por una mujer desde un bar de la zona donde sucedió y que acabaron haciéndose virales, lo que motivó que ocurriera el milagro.

Porque a José -o Antonio, que es su verdadero nombre- lo estaba buscando desesperadamente su mujer, Claudia, desde hacía meses, concretamente desde que este se fue de casa.

Cuando vio las imágenes con la cara de su marido, se puso en contacto con el chico del bonito gesto, Marcos, para que lo ayudara a encontrarlo.

"Tiene problemas psiquiátricos y su mujer Claudia lo está buscando por Recoleta (Buenos Aires, Argentina). Armemos una campaña en solidaridad con todos los argentinos", escribió en una cuenta de Instagram @Unabrazodecorazon junto a una foto del sintecho.

Según contó su mujer a Trece, a Antonio "se le murió su madre y entró en un pozo depresivo muy fuerte". Por eso, acabó abandonando su propio hogar.

Sobre su encuentro, Marcos, relató que el sintecho no le aceptaba el dinero. Me dijo: '¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti?'. Y le respondí: 'Que levantes la cabeza y sigas caminando, sigue luchando como todos'".

"Se emocionó, se puso a llorar y me salió darle un abrazo. Me dijo que estaba sucio, que olía mal. No importa. Hay veces que el dinero no es tan importante, sino el gesto y cómo uno lo da. Mostrar un poco de humanidad", concluyó.