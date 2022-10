La reacción de un perro delante de la televisión se ha vuelto viral en Twitter por la ternura que ha despertado en miles de personas. La red social está repleta de usuarios que aman no solo los animales, sino también los memes. Por ello no es de extrañar que la grabación haya circulado como la pólvora.

El tuit muestra a un perrito que mira tranquilamente una película de Star Wars. Tumbado en el sofá del comedor, parece que nada puede perturbar su paz. Sin embargo, algo inesperado lo inquieta: en la pantalla aparece el personaje de Darth Vader caminando hacia el espectador.

De repente, el animal se pone tenso, así que se sienta y, segundos después, baja del sofá para esconderse detrás de él. Solo asoma su cabeza para seguir observando la pantalla, aunque es evidente que está asustado.

Te amo perrito que me tiene miedo a Darth Vader😌🙊🥰 pic.twitter.com/VWzdN1x7hY — Razas de Perros (@iRazasdePerros) October 1, 2022

El compañero del perro es el autor de este vídeo, que finalmente ha acabado en las redes sociales. La cuenta Razas de Perros, especializada en publicar contenidos sobre estas mascotas, la ha compartido este lunes en Twitter, y en cuestión de horas ha reunido numerosas reacciones.

"Te amo perrito que me tiene miedo a Darth Vader", escriben desde el mencionado perfil. El tuit reúne más de 133.000 'me gusta' y supera los 17.000 retuits. Los usuarios han confesado sentir mucha ternura por el can. Otros, incluso empatizan. "Todos somos él", ha escrito un tuitero.