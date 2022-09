Una niña se gana a TikTok con la carta que le escribe en el autobús a su primer amor

Los amores en la infancia suelen ser especiales. La primera vez que alguien tiene sentimientos por otra persona nunca se olvida, como tampoco esos enfados que hacen sacar toda la rabia de dentro. Sin embargo, en ocasiones pueden llegar a ser hasta enternecedores, como es el caso de una niña de Chile que está conquistando a los tiktokers.

Jaime Andrés, un usuario de la plataforma, ha compartido un vídeo donde se aprecia cómo una pequeña chica está escribiendo una carta de desamor mientras se traslada en autobús. La forma en la que lo hace y lo que le dice ha hecho que se lleve los elogios y consejos de la gente.

"Juan, no te hablo porque eres muy bruto conmigo y entiende no me hables. Estoy molesta contigo", escribe la niña en la nota con gran empeño y enfado, puesto que termina firmando o tachando con rabia una letra.

Rápidamente las redes sociales se han volcado con la pequeña, también alabando su madurez a la hora de escribir esas palabras a su amor. Pero, sin duda, lo que no han faltado han sido los consejos de otras mujeres con más experiencia.

"Ay reina, solo sigue con tu vida. Esos (hombres) ni leen", escribió una usuaria, mientras otra le dijo que no se desgastase porque ya llegaría el momento de que entienda "que los hombres no leen los testamentos que les enviamos".

El vídeo, que ya tiene 5,5 millones de reproducciones y más de 400.000 'me gustas', ha dejado a la gente con ganas de saber más sobre la historia con Juan, pero hasta ahora se desconocen datos del chico y de cuál es la situación actual de la relación entre ambos.