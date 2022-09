La chica que se hizo viral en el US Open 2021 por beber cerveza del tirón repite su hazaña: "No busquen más, es el mejor regreso. Icónica"

Más allá de lo que ocurre en la pista, el mundo del tenis se mueve -y mucho- por todo aquello que pasa en la grada, casi siempre en silencio. Y en este US Open, tal y como ocurrió en el de la edición de 2021, ha habido algo que ha retumbado con fuerza, y no solo hablamos de las redes sociales.

Porque la persona que se ha llevado una de las ovaciones del torneo no es deportista precisamente, sino aficionada. Ella misma se lo ha ganado a pulso. Ella y su habilidad para beber vasos de cerveza del tirón.

Justo cuando la retransmisión de televisión hacía un barrido panorámico por la grada para captar a los fans de la raqueta, la chica, acompañada presumiblemente por su pareja, cogió la cerveza que tenía en su mano y se la bebió del tirón. No contenta con ello, y para extender su momento de fama, tomó el vaso de su acompañante y repitió su gesto, recibiendo una nueva ovación ensordecedora.

"No busquen más. Este es el mejor regreso en el US Open. Icónica", escribe la cuenta @settenisok, que se ha hecho eco del vídeo de Eurosport France y que acumula más de 22 mil 'me gusta' con su publicación en Twitter.

No busquen más. Este es el mejor regreso en el USOpen.



Icónica.pic.twitter.com/qUEYoEvHqK — Set Tenis (@settenisok) September 3, 2022

Con regreso se refiere a que esta misma chica ya se hizo famosa hace ahora un año, y en el mismo torneo, tras hacer exactamente lo mismo: una exhibición sin igual con la cerveza.