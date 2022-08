Los tuiteros descubren que uno de los supuestos jeques del evento de Mundocrypto salió días antes en 'First Dates'

Durante las últimas semanas el mundo de las criptomonedas ha acaparado las miradas de una gran parte de la población. La celebración de MundoCrypto Metaverse Day ya ha pasado, pero la polémica sigue acechando al evento que en un principio iba a contar con la presencia de rostros muy conocidos como Jorge Fernández, Pablo Chiapella o Cristina Pedroche.

El evento fue retransmitido en vivo y se puede ver en plataformas como YouTube, por lo que muchos usuarios de las redes sociales se han pasado por allí para echar un vistazo y sacar sus propias conclusiones. Y uno de ellos ha caído en la presencia de dos supuestos jeques que han llamado su atención.

"En el evento de MundoCrypto han puesto a dos tíos de Matalascañas vestidos de jeques. No puedo más", escribió la popular cuenta 'Me llaman Jimmy'. Lo que parecía ser una broma del usuario acabó revelando una curiosidad que destapa otra verdad sobre la controvertida celebración.

Estoy chillando por la ventana. pic.twitter.com/skXeq42kkj — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) August 30, 2022

Una seguidora advirtió de que podía tratarse de una persona que recientemente ya había salido en la televisión: "¿El de la derecha no salió el otro día en First Dates? (No es coña)". Otro usuario le preguntó si sabía cuándo podía ser y se puso manos a la obra para investigar si podría tratarse de la misma persona.

Como era de esperar, el tuitero finalmente encontró el programa en el que supuestamente salía ese hombre y pudo confirmar que el jeque es simplemente un ciudadano disfrazado. Y, además, otra usuaria desveló que el que le acompañaba tampoco tenía nada que ver con esa posición: "Más el sobrino de mi amigo, el de los videojuegos. El de la barba con gafas. Le pagaron 50 euros."