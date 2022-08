El truco para llevarte un premio en las máquinas de gancho

¿Quién no ha intentado, en una feria o en un bar de carretera, desafiar su destreza y probar suerte en una de esas máquinas de ganchos en las que hay que atrapar un peluche y otro regalo?

Lo más habitual es fracasar en el intento, pero ahora, un vídeo compartido en la red social TikTok muestra cuál es el truco para no quedarse con las manos vacías.

En el vídeo, que ya ha superado la cifra de 26,6 millones de visitas hasta la fecha, el usuario de TikTok ufo_Brandon compartió el método, paso a paso, para asegurar uno de los juguetes de la máquina.

Según este usuario, "te han engañado toda la vida". En los rótulos del vídeo va explicando los pasos: "Primero, centra el gancho". Luego presionas el botón para que el gancho baje hasta el objetivo deseado.

Y aquí viene el paso definitivo: "Pulsa de nuevo para agarrar", dice el vídeo. "Si no lo vuelves a presionar, no ganarás", prosigue. Es decir, que tienes que pulsar el botón dos veces, uno para hacer caer el gancho y el otro para que este se cierna sobre el objeto y no se escape.

En los comentarios hay opiniones de todo tipo: desde los que dicen que el sistema es efectivo hasta los que creen que no sirve de nada pulsar dos veces el botón. También hay otros que afirman que los feriantes suelen aflojar los ganchos para que los objetos caigan en el trayecto al agujero.