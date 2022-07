El gran despiste que una joven vivió con su coche el pasado 10 de julio se ha hecho viral en Twitter. Acudió a la red social a desahogarse y, aunque no lo esperaba, sus palabras ya acumulan más de 50.000 'me gusta'.

La usuaria compartió dos imágenes para contar el inicio y el final del susto que sufrió a la salida del cine, cuando pensaba que le habían robado el vehículo. Sin embargo, sus sospechas no eran ciertas.

En la primera fotografía, la tuitera aparece llorando junto a un texto que ella misma escribió. "Yo saliendo del cine pensando que me habían robado mi carro y solo no me acordé dónde estaba estacionada", se lee.

Soy un 10 pero : pic.twitter.com/Mn4NaqtwNM — coco (@Alelugod) July 11, 2022

La joven acompañó estas palabras con una retahíla de emojis de payasos para reírse de ella misma. Y es que incluso llegó a contactar con la Policía.

"Imagínense el nivel de imbécil con el que quedé con los polis", concluyó en la siguiente imagen, donde aparece estacionado el coche de los agentes.

El error de esta usuaria reúne cerca de 53.500 'me gusta' y cuenta con más de 2.500 retuits. "Ya me arrepentí de subir esto", se sinceró después, ya que no contaba con que su experiencia llegase tan lejos. Por suerte, todo se quedó en un susto.