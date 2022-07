Un camarero indignado critica a los clientes porque considera que las propinas que le dejan no son justas

Trabajar de cara al público es un oficio bastante complicado, y más cuando se trata de la hostelería, ya que la mayoría de las veces los clientes no valoran el trabajo y las horas que se dedican.

Es por esto que Ben Raanan, un camarero de Los Ángeles (Estados Unidos), ha querido opinar sobre las propinas que dejan los consumidores en relación al dinero que se gastan en su restaurante.

"Esto es para todos los que dejáis malas propinas", son las palabras con las que el camarero comienza su relato en TikTok.

A continuación, explica cómo sería el porcentaje de dinero que hay que dejar en relación a lo que se consume: "Si la cuenta es de 50 dólares, puedes dejar 10 dólares, es decir, un 20%, y está bien. Si tu cuenta fuera de 200 dólares y me dieras 10, eso sería un 5%, un insulto".

Tras hacer las cuentas, añade que empezará a poner "a la gente en el punto de mira" cuando dejen propinas que él considere que no son las correctas y anima a otros camareros a que "deberían empezar a hacerlo también".

A su vez, tiene un consejo para la gente que, según él, no sabe dejar propina: "Si no sabes cómo calcular las propinas, coge la cuenta, muévela un decimal, eso es el 10%, duplícalo, eso es el 20%, es decir, lo que debes dar de propina".

El vídeo, que ya tiene más de 153.000 visitas y más de 17.000 'me gusta', cuenta con diversas opiniones dentro de los comentarios. Por un lado, hay usuarios que, como también son camareros, están de acuerdo con Ben.

"Cuando me dan el 10%, pienso: 'vale, perfecto, supongo que no comeré esta noche'", dijo uno. "O cuando usan la excusa de que la comida no es buena para dar menos propina es como 'señor no hice tu comida, solo te la traje'", añade otro.

Por otro lado, hay usuarios que opinan lo contrario: "Doy propina cuando la comida es buena y el servicio está por encima de lo normal. No tienes derecho a una propina del 20%, si no te gusta, búscate otro trabajo".