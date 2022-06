La súplica desesperada de un padre al no poder pagar la factura de la luz parece que enterneció el corazón. Después de que le cortaran la luz por el impago, escribió una carta que colocó junto al contador eléctrico, suplicando una prórroga porque se encontraba en situación de desempleo.

Xavier Emiliano Rubilar, empleado de la compañía eléctrica Empresa Distribuidora de Electricidad de San Luis S.A, encontró a medidos de junio el escrito y no dudó en publicarlo en Facebook para hacer eco de la situación y evitar el corte del suministro.

"Por favor, no me corten la luz. Me quedé sin trabajo, estoy solo con mis dos hijas. En cuanto pueda, voy a pagar la luz. Por favor y gracias", rezaba el mensaje pegado en el contador de electricidad.

El empleado de la distribuidora se las ingenió para realizar un crowdfunding con el fin de abonar el importe de la deuda: "Me gustaría echarle una mano a este hombre. Él no sabe nada, ni va a saber quién se la pagó, pero se va a encontrar un lindo regalo. Ayúdenme por favor".

En su perfil de Facebook, el trabajador mantuvo al tanto a todos aquellos que quisieron colaborar con la causa: "Ya se le entregó este hermoso regalo a este hombre. Pude comunicarme con él personalmente y realmente lo agradece de corazón".

"Con los ojos brillosos, me contaba que al enterarse ayer de lo que había sucedido no lo podía creer y lloraba junto a una de sus hijas", relató el empleado que consiguió viralizar la historia.