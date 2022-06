"Cuando eres 'influencer' y quieres comer gratis, pero de menú solo quedan zascas": la aplastante respuesta de un restaurante

El intercambio de opiniones en hostelería en las redes sociales dan mucho juego. Ya sea en forma de reseña, de comentario o incluso las contestaciones por parte del establecimiento, lo cierto es que muchas veces dejan impresionados a más de uno.

En esta ocasión ha sido el turno para el dueño de un restaurante de Castellón, que respondió a un mensaje de un influencer acerca de comer gratis en su local a cambio de promocionarlo. Un mensaje contundente y firme que ha causado furor en las redes.

Ha sido la cuenta especializada @soycamarero la que lo ha sacado a la luz. "Cuando eres influencer y quieres comer gratis, pero de menú solo quedaban zascas. Gracias, @elcolmadocastellon", ha escrito la cuenta de Twitter antes de dar paso a la conversación entre cliente -que luego no lo llegó a ser- y propietario.

"Oportunidad. Estaré en Castellón del lunes al miércoles. Buscando restaurantes chulos y que no haya visitado en Castellón he dado a parar con el vuestro. Me encantó el concepto. Me gustaría conocer si os encajaría realizar una colaboración en la cual os promocione", escribe el influencer.

A continuación, detalla las condiciones de potencial comensal: haría tres stories y enviaría cuatro fotos y vídeos para uso del restaurante. Eso sí, el local tendría que realizar lo siguiente: "Servicio de comida para mí y un acompañante, para crear el contenido". "¿Qué os parece?", pregunta al final al dueño del local, cuya respuesta es para enmarcar y hace las delicias de Twitter. "Hola. La propuesta por nuestra parte es la siguiente: puede venir a comer, cenar o picar algo y el mismo importe que se gaste en nuestro establecimiento será donado en su nombre a la ONG Acción contra el Hambre. Podrá publicar y etiquetarnos sin ningún problema en las redes sociales, para poder ganar seguidores y reputación".

Una contraoferta que, por lo que se ve, no acaba de convencer al influencer. "Muchas gracias, los actos de donación los realizo por otros medios, quizás en otra ocasión", responde para despedir la conversación.

