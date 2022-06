La famosa furgoneta 'hippie' de 'Scooby-Doo' está disponible para tres pernoctaciones en California

Todos los nostálgicos y fanáticos de la mítica serie de dibujos animados de misterio Scooby-Doo pueden estar de celebración e ir sacando billetes de avión en menos que canta un gallo.

Airbnb, la plataforma digital dedicada a alojamientos, está ofertando para para las noches del 24, 25 y 26 de junio la famosa Máquina del misterio de Scooby-Doo con motivo del 20 aniversario desde el lanzamiento de la película.

La furgoneta estará equipada y ambientada con elementos propios del año 2002 como un reproductor de CD portátil con el álbum de Sugar Ray, una lámpara de lava y una televisión antigua para ver Scooby-Doo durante toda la noche.

"He estado canalizando a Shaggy desde la adaptación de acción en vivo en 2002, y él ha sido parte de mí desde entonces", dijo Matthew Lillard, doblador de Shaggy en la serie.

"No puedo esperar para dar la bienvenida a los huéspedes al mundo de la pandilla Mystery Inc., como su anfitrión de Airbnb y darles unas vacaciones de verano que nunca olvidarán, ¡monstruos no incluidos!", aseguraba Lillard pletórico de emoción.