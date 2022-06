Estrella su coche con el de su hermano pocas horas después de sacarse el carnet: "Luego me reiré, pero ahora lo estoy pasando muy mal"

No hay sensación mejor que, tras meses intentando sacarse el carnet de conducir, conseguir aprobar el teórico y el práctico y poder conducir tú mismo el coche -con la L en la luna trasera-. Sin embargo, superar el examen no es motivo para relajarse, y esta tiktoker lo ha vivido en sus carnes.

Ingrid es una joven catalana que se hizo viral tras publicar un vídeo en el que se ve cómo fueron sus primeros momentos con el permiso de conducir. Más de 105.000 personas han visto que, según sus imágenes, no fue un día tranquilo al volante.

"Ni 24 horas con carnet", escribió. Su publicación es de mediados de mayo, por lo que ya tiene un mes de permiso, pero sin duda su primer día no se le olvidará.

"No os vais a creer lo que me ha pasado. Estoy supertriste y superenfadada conmigo. Aún no me lo creo", contó la joven en un grupo de WhatsApp con sus amigos. "Estaba superbién, he venido de Tarragona con el coche, llego a mi casa, veo a mi madre grabando... Es que después me reiré, pero ahora lo estoy pasando muy mal y están todos superenfadados. No conmigo, sino por la situación".

"Veo a mi madre grabando, me pongo a saludarla, se me va el volante y me he chocado con el coche de mi hermano", dijo entre lágrimas. Y, efectivamente, tal y como se puede ver en su primer vídeo, llegó muy contenta por la calle haciendo sonar el claxon mientras y se le desvió el vehículo hasta el punto de chocar contra otro que estaba aparcado.

El desafortunado accidente leve que tuvo está provocando numerosas reacciones. Entre ellas, hay algunas que aluden a lo divertido de la anécdota, y otros como La Fábrica, una discoteca de Reus (Tarragona) le ha regalado dos cubatas como compensación a su mal momento. Pero hay otros usuarios que están lanzando hate contra ella, algo sobre lo que se ha pronunciado en otro vídeo.

"El problema lo tenéis vosotros, que comentáis esas basuras para hacer daño a la gente", se quejó Ingrid recientemente. "A todo el mundo le puede pasar. Que sí, es de retrasados, lo entiendo, pero me he chocado como le puede pasar a todo el mundo. Ya está, se arregla, problema resuelto".

"Yo me he sacado el carné, me lo he pagado yo. Yo he pagado el coche. Sé el esfuerzo y el dinero que conllevan las dos cosas", reclamó, en referencia a las críticas que la llamaban "niña de papá" o los comentarios machistas que le estaban llegando. "No tenéis ni idea de lo que estáis diciendo".

"Me choqué porque estaba muy emocionada", argumentó. "Fui tonta y, al girar a saludar, se me fue la otra mano. Pero no he matado a nadie [...] Podéis hacer mucho daño con esos comentarios".