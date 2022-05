Elastigirl existe: una joven es capaz de estirar los lóbulos de sus orejas y sostener con ellos objetos de gran tamaño

La ficción se mezcla con la realidad, una vez más. Y es que una mujer japonesa ha sido comparada con Elastigirl de Los Increíbles por su capacidad de estirar los lóbulos de las orejas lo suficiente como para envolverlos en objetos como paraguas o palos de selfie.

Ayumi Takada, una mujer de 37 años de Tokio, se dio cuenta por primera vez de que sus lóbulos de las orejas eran superelásticos cuando estaba en el colegio. Era un día de lluvia y tenía las manos ocupadas, así que probó a sujetar el paraguas con la oreja como tercera mano y funcionó.

Eso fue solo el principio, ya que la japonesa ha utilizado desde entonces sus lóbulos inusualmente elásticos para sujetar palos de selfie, pinceles de caligrafía, aparatos de limpieza, entre otros objetos.

Los lóbulos elásticos de Ayumi pueden estirarse hasta 4,5 centímetros, lo que le permite envolverlos alrededor de varios objetos y sujetarlos en su sitio. Puede parecer inútil, pero le viene bien cuando tiene las dos manos ocupadas.

Y aunque estirar tanto los lóbulos de las orejas pueda parecer doloroso, ella afirma que en realidad no lo es: "La gente siempre me pregunta si es doloroso. Pero no hay ningún dolor al tirar de ellos o al sujetar un objeto. El lóbulo de la oreja vuelve a su sitio de forma natural enseguida".

La joven no sabe muy bien cómo obtuvo su inusual habilidad. Podría ser un rasgo familiar, pero también jugaba y se estiraba los lóbulos de las orejas cuando era pequeña, sobre todo cuando tenía sueño, así que quizá eso también ayudó un poco.