Negacionistas fuera de contexto, la cuenta de Twitter que comparte las publicaciones más extrañas de los conspiranoicos

Están siendo años muy convulsos. Desde una pandemia a la erupción de un volcán. Y, mientras la mayoría de ciudadanos medios intentan enfrentarse a ello y sobreponerse a todos estos reveses, los hay que ven en todo lo que sucede una teoría conspiranoica detrás.

Desde sucesos que nos hacen creer que existen hasta problemas planeados y creados por los gobiernos, muchos son los enrevesados y extraños análisis que hacen. Pero, como algunos incluso son hasta hilarantes de lo absurdos que son, hay una cuenta que los recopila: Negacionistas Out of Context.

Utilizando el clásico estilo de "fuera de contexto" que tienen algunos perfiles de Twitter que recopilan momentos de series o películas sin ningún contexto, como su propio nombre indica, este usuario comparte capturas de los posts más locos de tuiteros claramente conspiracionistas.

"Todo lo que publicamos está confirmado por Miami", señala el usuario en su biografía en referencia al "Miami me lo confirmó" de la canción La Gozadera.

Y, dentro de sus publicaciones, todo tiene cabida. Desde los negacionistas que surgieron a la vez que la Covid y decían que la pandemia estaba preparada a los antivacunas, pasando por los que dicen que Chanel es masónica, que no existe el virus de la viruela o que los aviones lanzan aerosoles para provocar el efecto invernadero.

No se olvida de temas como los ovnis, los terraplanistas o los conspiracionistas que niegan la existencia de dinosaurios con argumentos como: "¿Por qué los huesos están bajo tierra? ¿Quién los enterró?".

Puedes darle vueltas a estas teorías para intentar entender el razonamiento de estas personas, puedes simplemente no creerlas. Pero, sin duda, Negacionistas Out of Context puede hacer que pases un buen -y largo- rato leyendo sus tuits de negacionistas.