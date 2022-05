Los mejores memes de las palabras de Fernando Simón sobre la viruela del mono: "Que comience 'El planeta de los simios'"

Este miércoles, Fernando Simón acudió a la I Cumbre Internacional de Gestión de Pandemias, momento en el que se ha pronunciado con la prensa sobre la viruela del mono. Y sus palabras no han dejado a nadie indiferente.

"No es probable que la viruela del mono vaya a generar una trasmisión importante, pero no se puede descartar", comentó a los medios presentes en Valencia, momento en el que no se había notificado ningún caso. Sin embargo, poco después Sanidad advirtió de que podría haber ocho casos sospechosos en Madrid.

Por ello, cuando el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias hizo estas declaraciones, a muchas personas le recordó a los inicios de la Covid, a principios de 2020, cuando dijo: "España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado".

*Descubren casos de la viruela del mono en españa*



Fernando Simón : "No creo que tenga una transmisión importante"



Yo : pic.twitter.com/e2uAeEJWDs — MEMES FOR YOU (@TuitsMeme) May 18, 2022

Menos mal que hay gente más experta que Fernando Simón. pic.twitter.com/w7LyqbKCZQ — Doctor Jekyll (@bicicletagris) May 18, 2022

#ViruelaDelMono

- Fernando Simón, sobre la viruela del mono: «No podemos descartar que haya una transmisión importante».

- YO: pic.twitter.com/k0QtDeOk34 — ɖօռ'ȶ ƈǟʟʟ ʍɛ ɖօʟօʀɛֆ, ƈǟʟʟ ʍɛ ʟօʟǟ 💘 (@SpainIsDiffere5) May 18, 2022

Fernando Simón: "No es probable que la viruela del mono tenga una transmisión importante pero no se puede descartar" #ViruelaDelMono



En dos años: pic.twitter.com/yKEC356X9w — ZAM (@ApaticoPerdido) May 18, 2022

Si lo dice Fernando Simón ya me quedo más tranquilo. Que comience el planeta de los Simios https://t.co/q1YBnNPbPg — Astore_gorria (@AstoreGorria) May 18, 2022

Fernando Simón: Como mucho serán dos o tres casos.



Madrid en un mes: pic.twitter.com/lqyMurJya9 — Desatranques Jaén® (@DesatranqueJaen) May 18, 2022

Las redes han hecho rápidamente su trabajo y se han llenado de memes sobre esta opinión de Fernando Simón acerca de la viruela del mono y, especialmente, El planeta de los simios, que ha sido la película más nombrada.