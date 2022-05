Una 'tiktoker' se queda a cuadros con un fotógrafo que retocó sus pechos en una imagen familiar

Hacerse una foto y salir guapo o guapa puede ser difícil, y por ello muchos utilizan Photoshop para mejorar alguna mala cara o marca. Sin embargo, con esta tiktoker, se pasaron con los retoques fotográficos.

Ves, una joven de 22 años, acudió con su familia a un estudio para realizarse una sesión de fotos, y cuando vio el resultado no podía parar de reírse.

Al ver los retratos que les habían enviado, se percató de que uno de ellos tenía algo muy raro, y es que apenas se reconocía en su imagen, pues le habían retocado el cuerpo de forma exagerada y absurda.

"Nunca olvidaré cuando mi familia y yo fuimos a hacernos unas fotos y el fotógrafo me quitó los pechos", comentó en un vídeo de TikTok que ya acumula más de 1,2 millones de visitas.

"Le dije que, si me veía muy gordita, me redujera un poco, ¡pero no me refería a eso!", comentó entre risas. Y es que mostró ambas fotos, una en la que había aparecía normal y otra en la que le había reducido el tamaño de sus senos y la cintura, dejándole un hueco entre el brazo y el cuerpo.