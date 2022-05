Una chica abandona su cita en un estudio de tatuajes tras un comentario inapropiado sobre su cuerpo: "La peor experiencia de mi vida"

Mucha gente desconoce la regla de los cinco segundos. Para quien no sepa lo que es, se trata de no comentar algo sobre otra persona si no se puede cambiar en este tiempo delimitado, sobre todo si está relacionado con el cuerpo, para evitar el body shaming. Y más cuando el mensaje es desafortunado.

Esto le ha pasado a Dalina, una chica que dejó a medias el tatuaje que se estaba haciendo debido a que el artista hizo comentarios inapropiados sobre su cuerpo.

La joven explicó en un vídeo en TikTok que conoció al artista mientras estaba en el gimnasio: "Se acercó a mí específicamente por mis tatuajes y fue como, 'oh, yo hago tatuajes', me dio su tarjeta e intercambiamos información".

"Luego le busqué y me gustó su trabajo, así que reservé una cita para hacerme un tatuaje en la tripa que llevaba planeando durante un tiempo", prosiguió la chica con su explicación.

Pero cuando llegó y se quitó la camiseta para que el tatuador comenzase a realizar su trabajo, criticó su cuerpo por ser "asimétrico", diciéndole también que entiende que vaya al gimnasio porque tiene "rollitos en la espalda".

"No sé si estoy siendo dramática o no, pero me fui en medio de su trabajo. Me levanté, le pagué y adiós", comentó Dalina, describiendo la experiencia como "la peor de su vida". Además, asegura que tuvo un ataque de pánico en su coche después de salir de la cita.

Los usuarios de esta plataforma se han volcado con la chica, mostrándole apoyo mediante comentarios: "Absolutamente inaceptable, siento que hayas tenido que lidiar con alguien así", "No estás siendo dramática en absoluto. El hecho de que te haya hecho quitarte la camiseta para tatuarte el estómago es una red flag".