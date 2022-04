Un adolescente prodigio es aceptado en 27 universidades y le ofrecen casi 4 millones de euros en becas

Jonathan Walker es un adolescente de Florida (EE UU) que ha acaparado la atención de los medios de comunicación a causa de su brillante intelecto: ha sido aceptado en 27 universidades y le han ofrecido 4 millones de dólares en becas -unos 3,6 millones de euros-.

El joven, que quiere dedicarse a la ingeniería y al "espíritu empresarial", goza de un amplio abanico de opciones para elegir dónde cursar sus estudios en los próximos años. Entre sus posibilidades, de hecho, hay centros tan prestigiosos como Harvard, Stanford y MIT.

"Fue una sorpresa saber que tantas instituciones estaban interesadas, que me estaban ofreciendo la admisión… fue muy emocionante”, dijo Walker en una entrevista reciente con ABC News. Actualmente, se encuentra en el último año de secundaria, en Panama City, y está trabajando en la creación de un dispositivo de muñeca que permite a las personas ciegas y sordas comunicarse mejor.

El estudiante estadounidense todavía no se ha decidido, aunque sabe qué centros le hacen "feliz". "No he solicitado ir a ningún lugar en el que sé que no estaré contento, así que simplemente he hecho una lista".

"Estoy interesado en la ingeniería, así como en el espíritu empresarial", declara, pues busca "crear dispositivos para ayudar a las personas". "También estoy explorando la posibilidad de desarrollar mi propia especialización, ya que tengo muchos intereses diferentes", reconoce.

"Mis padres me trajeron un juego de química hace un par de años. Hallé una manera de canalizar esa curiosidad hacia la ciencia y pronto se convirtió en ingeniería. Y, luego, a partir de ahí, realmente aprendí que podía usar la ingeniería para ayudar a las personas", dice, y añade: "Quiero crear aparatos que ayuden a las comunidades desfavorecidas y a las personas que atraviesan problemas difíciles".