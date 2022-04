Corey, el perro que esperó en la carretera durante más de 6 horas para que rescatasen a su compañero atropellado

La fidelidad de los perros no conoce límites, y no solo lo demuestran con su lealtad a sus dueños, sino también con sus amigos canes. Corey es el vivo ejemplo de ello, pues este animal no abandona a sus compañeros cuando pasan por sus peores momentos.

Samantha Zimmer, una mujer de Houston (Texas, Estados Unidos), contó la historia de este perro al que encontró después de haber leído sobre él en Facebook. Un usuario explicó que se había cruzado a dos animales en la carretera sobre las 11 horas, y ella acudió a ese tramo para comprobarlo.

La estadounidense de 36 años acudió sobre las 16 horas, junto a su prometido, y vio a este perro, de nombre Corey, junto a Matthew, otro can que estaba tumbado y malherido.

Inicialmente encontraron al primero, que estaba perfectamente, y se mostró algo receloso. Pero, tras darle de comer, empezó a menear la cola y mostrarse más amigable. Después los acompañó a ver a su compañero, que estaba tirado en el arcén con claros signos de haber sido atropellado.

Afortunadamente, Matthew estaba vivo y moviendo el rabo, por lo que el novio de Samantha lo cogió y lo colocó encima de unas mantas en el coche.

"Cuando salimos a buscar a estos perros, pensábamos que no llegaríamos a tiempo. Pero nos sentimos muy aliviados al ver que Corey se había quedado con Matthew y que, a pesar de sus heridas, seguía respirando con normalidad, moviendo la cola y feliz de vernos", contó la mujer. "Matthew gritó de dolor, pero no intentó morder ni una sola vez, así de dulce es. Estaba claro que había sufrido abandono mucho antes de ser atropellado por un coche".

La pareja llevó a ambos animales a Houston para que los viera el veterinario, y el doctor vio que Corey estaba perfectamente, pero su amigo estaba repleto de sarpullidos y pulgas y tenía fracturas en el radio de la pata derecha delantera, la cabeza del fémur derecho y un diente agrietado.

Ahora, gracias a Lola's Lucky Day, refugio de animales con el que colabora Samantha, ambos perros están en distintos hogares de acogida que disponen de atención médica. Mientras tanto, buscan una familia que los adopte.