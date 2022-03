Una mujer asegura que nunca volverá a una relación con "humanos" tras "enamorarse de una maqueta de avión"

Hay historias de amor que no dejan indiferente a nadie. Por ejemplo, la relación de un hombre con tres hermanas gemelas, o la que Sandra, una mujer de 28 años de Budapest, con 'Luffancs', una maqueta de avión de plástico.

La joven compró este gran modelo de aeronave por 600 euros en enero de 2022 tras una ruptura. Enseguida, decidió comenzar una relación romántica con él. "No sé por qué lo quiero, simplemente lo amo", ha declarado: "Es precioso y mi alma gemela. Es lo primero que veo por las mañanas y lo último cuando me voy a dormir. No lo querría de otra manera. Puedo hacer todo con él".

Sandra también ha contado que tiene fascinación con los aviones desde que era pequeña. Un hobby que creció durante la adolescencia y en los últimos años se ha convertido en su trabajo.

Aunque actualmente está involucrada a diario con la industria de la aviación, asegura que ninguno de los aviones que ve cada día superan a 'Luffancs'. "Tengo algo especial y no estoy dispuesta a arruinarlo", ha comentado Sandra: "Mi gran amor es el LX-UCV en el aeropuerto, pero el trabajo es el trabajo, todo lo hago en casa. Lo máximo que hago con otros aviones en el trabajo es solo tocar y soplar un beso".

La húngara también revela que es su mejor relación sentimental hasta momento y que nunca había estado tan satisfecha. Tanto es así que está pensando en renunciar del resto de "hombres humanos".

"No estoy muy segura de volver a tener una relación humana. Los aviones son más fiables como compañeros. Sé que siempre puedo hablar con él", concluye: "Nunca me había sentido así con un compañero. Por primera vez en mi vida estoy enamorada".