Acosan en redes a una mujer por el exagerado 'look' de sus cejas: "Me han dicho que no soy apta para ser madre"

Sammie-Jo, una joven de 27 años de Reino Unido, llegó a TikTok hace solo cuatro semanas, alentada por sus amigos para crear contenido en la plataforma china. Desde entonces, tiene casi 80.000 seguidores y muchos críticos.

Lo que hace especial a esta británica es un inusual maquillaje en el que decide remarcar sus cejas con delineador hasta generar dos anchos bloques negros encima de sus ojos. Una decisión que ella defiende para poner en entredicho "los estándares de belleza".

Según ha declarado a Daily Star, este look es una reivindicación: "Siento que la gente está condicionada socialmente para ser bella solo si forma parte de estos estándares y simplemente no estoy de acuerdo con ello y no me gusta".

"Me gusta hacer una reivindicación y las cejas lo hacen para mí. Empezaron con un tamaño normal y fueron creciendo con el tiempo y me gusta tener un aspecto diferente. Sería genial que fueran las cejas más grandes de Gran Bretaña", ha declarado.

Sin embargo, no son muchos los que se muestran de acuerdo con su decisión. Asegura que antes de unirse a las redes sociales, en el último año, ya había visto malas miradas por la calle, pero nunca habían sido tan crueles como en los comentarios de sus vídeos.

De hecho, la joven que es madre de un bebé ha sido amenazada. "La gente ha dicho que no debería ser madre y que van a llamar a los servicios sociales por mis cejas. En Internet se llega a extremos. Pueden llamar a los servicios sociales porque no tengo nada que ocultar. Mis cejas no determinan si soy una buena madre o no", ha aclarado.

Eso sí, nada de esto le afecta y ella sigue adelante con el objetivo de lanzar un mensaje de aceptación personal, una actitud que a ella misma le ha costado alcanzar. "El trolling me da igual. Intento concienciar a la gente de que puede ser diferente. Así es como los combato".