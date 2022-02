Se gasta 30.000 euros en retoques estéticos y le echa la culpa a Instagram: "Enseñaba al cirujano fotos con filtros"

Desde Reino Unido llega un importante testimonio de un joven que, tras cinco años obsesionado con su aspecto, ha comprendido que "la perfección no existe". Se trata de Dale Saint Cullen, un joven que este tiempo ha gastado 30.000 euros en todo tipo de operaciones estéticas.

El británico ha hablado con Newscastle Chronicle sobre su impresionante transformación en menos de una década, y toda la cirugía que ha estado involucrada en su deseo por perseguir "una falsa realidad".

"Tengo 28 años y parece que la gente en las redes sociales es cada vez más joven y me preocupa el efecto que tiene en ellos. Cuando ves a todas esas estrellas de la televisión y a los influencers con un aspecto perfecto, puede ser realmente perjudicial para los jóvenes".

Dale asegura que ha viajado hasta Polonia y Turquía, gastándose grandes cantidades de dinero para poder cambiarse la nariz, el mentón y adquirir implantes de coronas en los dientes.

Cinco años más tarde ha reconocido que no se ha sometido a estas operaciones "por las razones correctas". Culpa a las redes sociales por "lavarle el cerebro" mostrando tantas caras perfectas hasta llegar a obsesionarle con seguir todas las tendencias estéticas del momento.

"Creo que estaba tratando de encajar en la sociedad. Estaba bien cuando iba al colegio, no fue hasta que aparecieron las redes sociales que empecé a pensar en operarme", ha reconocido.

Ha declarado que no se arrepiente del cambio, solo de las razones por la que lo hizo. "En las redes sociales, nunca me di cuenta en ese momento, pero miraba a estas personas que parecían perfectas y caí en este círculo vicioso de perseguir lo que no era la realidad, era completamente falso", ha contado.

"Mostraba a los cirujanos fotos mías con filtros de Instagram para mostrar cómo quería ser. Tardé un tiempo en darme cuenta de que ese no es el aspecto real. Me he dado cuenta de que nunca conseguiré realmente lo que busco. Hay que quererse de verdad desde dentro".

Algo que ha aprendido desde que ha comenzado a ir a terapia. Ahora, volverá a pasar por quirófano en junio, pero señala que esta vez lo hará por su propio bienestar. "Estoy viendo a una psicóloga para tratar tener más confianza. Las cirugías que me hice en el pasado no eran para mí, lo hice bajo la presión de las redes sociales. Ahora estoy en un lugar mucho mejor y me aseguro de que todo lo que hago es para mí".

Por eso, le manda un mensaje a todos los interesados en operarse: "Gasté tanto tiempo, dinero y energía en perseguir ese aspecto perfecto que es una locura. Solo le diría a la gente que se asegure de investigar primero y de que lo hace por las razones correctas".

"Realmente quiero mostrar a otros jóvenes que perseguir un aspecto así no es posible y puede acabar sintiéndote peor. Es una locura lo mucho que he cambiado. Aunque algunos días me despierto y me siento más cohibido ahora que antes, cuando era completamente natural", ha añadido.