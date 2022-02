La inocencia de los niños no conoce límites, y más si son tan pequeños que no se enteran de ciertos elementos por desconocimiento. Sin embargo, esto hace que se puedan generar situaciones curiosas a la par que extrañas, y no todo el mundo las ve igual de graciosas.

Emma lo ha vivido en sus carnes tras publicar un vídeo en TikTok con el que ha generado polémica. El simple gesto de ponerle el plato de comida a su hija pequeña ha hecho que le lleguen un montón de críticas.

La madre le puso unas patatas a su pequeña, pero cortadas en forma de letras colocadas formando una frase, aunque la niña no sabe leer. Sin embargo, ya fuera por sus trastadas o porque no le deja dormir por las noches, plasmó su cabreo en su comida.

"Me haces enfadar", le escribió Emma. Y, como era de esperar, su pequeña recibió el plato de patatas con alegría, ajena a lo que le estaba diciendo su madre.

Al margen de la anécdota, su madre "la quiere de verdad", como escribió en su vídeo de TikTok, el cual solo publicó como una broma. Pero fue suficiente para generar multitud de comentarios.

"¡Eso no está bien, aunque no sepa leer! Me temo que no tiene gracia", reprochó un usuario. "¿Por qué humillar así a tu hija? ¿Está bien que algo mezquino sea recibido con tanta alegría?", preguntó otro. Sin embargo, otro vio en esta técnica algo útil para otra persona: "Voy a hacer esa misma comida para mi marido esta noche".