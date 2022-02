'La Macarena', 'Baby Shark' y la canción de 'Frozen', en bucle para intentar disolver a los manifestantes antivacunas

Los manifestantes antivacunas de Nueva Zelanda han tenido que enfrentarse a los imaginativos métodos de disuasión del presidente del Parlamento de Wellington, que empleó técnicas sonoras para dispersarlos. Sin embargo, los elementos auditivos elegidos les sorprendieron, pues las canciones elegidas eran de lo más populares.

Según el diario New Zealand Herald, el presidente Trevor Mallard reprodujo el pasado domingo en bucle La Macarena, de Los del Río, Baby Shark y Let It Go, de Frozen, para 'combatir' las protestas, que se inspiraban en otras realizadas en Canadá y Estados Unidos y surgieron como reacción a las medidas restrictivas del país.

Además de estas dos canciones, también emitieron por megafonía algunos éxitos del cantante Barry Manilow y distintos mensajes educativos sobre la Covid-19.

Los manifestantes llevaban acampados seis días frente al Parlamento y bloqueaban el paso a distintas calles, por lo que el Gobierno quiso reaccionar para acabar con ella. Sin embargo, muchos de ellos comenzaron a bailar al ritmo de estos temas, lo cual provocó el enfado de los Policías allí presentes, que consideraron que las canciones tuvieron el efecto contrario.

"Esta no es una táctica o una metodología que nosotros hubiéramos utilizado y es algo que hubiéramos preferido que no ocurriera, pero sucedió y ahora debemos lidiar con ello", declaró Corrie Parnell, superintendente de la Policía, a Radio New Zealand.

Give me a shout if this doesn’t work. @NZPolice https://t.co/AM2dZ6asMS — James Blunt (@JamesBlunt) February 12, 2022

Por su parte, ante esta medida tan insólita, otros artistas como James Blunt se han ofrecido para formar parte de esta 'banda sonora disuasoria'. "Avisadme si esto no funciona", tuiteó el cantante irónicamente.