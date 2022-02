José tenía planeado un romántico paseo por la playa con una chica, pero su escapada no salió como pensaba, pues su esposa llegó de repente y le pilló en directo siéndole infiel.

Tal y como mostró un tiktoker, el hombre estaba tumbado sobre una toalla abrazado a esta joven cuando, de repente, apareció su mujer grabando con el móvil y los descubrió in fraganti.

"José, ¿qué haces aquí? ¿Este es tu trabajo? Qué lindo tu trabajo, perfecto tu trabajo", le preguntó la esposa mientras le aplaudía irónicamente y, después, se dirigió a la chica que estaba con él: "Oye, mujer, ¿tú sabes que él tiene mujer e hijos?".

"Sí, pero no me grabes", le respondió ella tapándose la cara para no salir en cámara. "¿Y entonces por qué estás con él? ¡Valórate, mujer, respétate!", le pidió y volvió a dirigirse a su esposo. "Y tú, eres un infiel. Me dijiste que ibas a cambiar, y sigues siendo la misma mierda".

"Con esta mujer yo no tengo nada que ver, tú eres el que me tiene que dar explicaciones a mí", argumentó y, después, al ver que la amante comenzaba a marcharse, le preguntó: "¿Y tú dónde vas? ¿Te da vergüenza, verdad? ¿Tal vez tú también estás casada y tienes marido?".

Acto seguido, la esposa mostró su hartazgo con su marido: "¿Pero por qué haces esto? ¿Por qué no me dijiste 'separémonos'? Estoy harta de tanto perdón, estoy cansada. ¿Cómo me puedes hacer esto con nuestros hijos, nuestra casa?".

"Tranquilízate, mi amor. No viste nada, es una amiga", intentó argumentar José. "¿Y qué más necesito ver? Eso no es una amiga", le respondió ella. "Es una compañera de trabajo, es la secretaria", dijo él. "¿Qué secretaria ni secretaria?", preguntó la protagonista sin creerse nada.

Se desconoce cómo acabó la historia, pero lo que está claro es que el matrimonio entre esta mujer y José terminó roto, pues, por mucho que la quisiera engañar, no se creyó ninguna de sus mentiras.