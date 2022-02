Se podría decir que Chaylene Martinez ha vivido una serie de catastróficas desdichas, pues se presentó a una entrevista de trabajo online para la aerolínea estadounidense SkyWest y no solo tuvo un resultado desastroso, sino que se hizo viral y ahora peligra su puesto en la empresa en la que ella ya estaba.

Esta tiktoker intentó reírse del incómodo momento que vivió en su entrevista y compartió un vídeo que ya acumula más de 7.8 millones de visualizaciones. En las imágenes se ve la entrevista online que estaba realizando a través de la plataforma de SkyWest en la que el candidato ha de responder a las preguntas escritas con vídeos hablando a cámara.

"¿Cuál es tu impresión de la cultura de la compañía SkyWest, y qué opinas de ella?", es la cuestión que Martinez iba a contestar. Sin embargo, la grabación ya estaba en marcha, y disponía de un total de un minuto y siete segundos que ya corrían.

En el vídeo se la oye leyendo la pregunta con tono burlón y, justo después, dando su opinión sobre ella: "La pregunta es... la más estúpida y cursi que he leído en mi vida".

La tiktoker aparece practicando su respuesta mientras se levanta del sofá, da la espalda a la cámara o empieza a pintarse los labios. Y, entonces, se sienta y empieza a responder, pero se traba.

No había segundas oportunidades, la grabación ya había empezado y era una única toma, por lo que la cara de la joven cambió a absoluto terror al darse cuenta de que ya la estaban grabando y había quedado todo registrado. "Oh no... Lo siento mucho, no me di cuenta de que estaba grabando. Estaba practicando", intentó justificarse.

"Así que iba a decir que...", continuó explicando, sin éxito, pues apenas le quedaban un par de segundos de vídeo. "Lo siento", concluyó, con evidente expresión de resignación al saber que no la iban a llamar de SkyWest.

@chayjordan_ why did i not think this through. someone hire me fast before i get fired ♬ 5 star nicki minaj verse - n

Y así fue, pues ella aseguró en otro vídeo que "no consiguió el trabajo". Pero no solo eso, sino que, tras hacerse viral su vídeo, explicó que ahora tenía miedo de que su actual jefe lo viera y se diera cuenta de que estaba buscando otro trabajo. "¿Por qué no pensé en esto? Que alguien me contrate antes de que me despidan", pidió.