Los mejores memes de las quejas a Wordle por la dificultad de la palabra de este miércoles: "No sabía que existía"

Wordle ya es una tendencia asentada en Twitter. El juego, que consiste en adivinar cada día una palabra de cinco letras en seis intentos, se ha convertido en un hábito para muchos usuarios que deciden comenzar la mañana intentando adivinar el reto.

Por supuesto, cada día comparten en sus perfiles sus victorias o derrotas mostrando cuántos intentos han necesitado. Este miércoles, la palabra elegida por el juego creado por Daniel Rodríguez, ha causado mucha controversia.

Cientos de internautas han volcado en redes sociales su frustración por no conocer la palabra y no conseguir acertarla. Los que han logrado reunir las letras necesarias para ganar el acertijo han reconocido que desconocían la existencia de esa palabra en el diccionario español.

No sabía que existía la palabra del Wordle de hoy pic.twitter.com/jMJwCkP5YF — Bouvier 💜 (@BouvierBou) February 9, 2022

La palabra de hoy en wordle… pic.twitter.com/NS5FZwPDp1 — Alex Valentín ⚡️ (@__AXV__) February 9, 2022

Somos todos después de hacer el wordle de hoy pic.twitter.com/YwCIwGhkI5 — JosePdL (@jose_pdl) February 9, 2022

Todos los memes de usuarios enfadados han comentado la solución en clave, para no desvelarla a aquellos que lo siguen intentando. Si aún no has conseguido adivinarla, no continúes leyendo.

Espero que os guste el Wordle de hoy, la palabra me la he inventado yo — Joseju (@Josejusejo) February 9, 2022

el wordle de hoy me ha jodido el día ya no podré ser feliz — mardy (@malditabum) February 9, 2022

Estoy dispuesto a crear una asociación de afectados por el Wordle de hoy.



Wordle (ES) #34 6/6



⬜⬜⬜⬜🟨

⬜🟨⬜⬜⬜

⬜🟨🟨⬜⬜

🟨🟨⬜🟨🟨

🟨🟨🟨⬜🟨

🟩🟩🟩🟩🟩https://t.co/jp0kpsuuET — Rubén Conde (@RubenConde_) February 9, 2022

La polémica palabra era "albur". Según la RAE, es una "contingencia o azar a que se fía el resultado de alguna empresa" y pone como ejemplo: "No deja nada al albur". Por supuesto, las tendencias de Google muestran como el término ha comenzado a ser uno de los más buscados en España a partir de las seis de la mañana, cuando se renueva el juego.

las búsquedas de la palabra del wordle de hoy pic.twitter.com/FQpKEdnAJm — amira ❤️‍🔥 (@weiwuxianrojo) February 9, 2022

el q ha puesto la palabra del wordle de hoy pic.twitter.com/Mk6ah8GV1h — eri 🪐 tsurumi's apologist (@c4ptainnova) February 9, 2022

Tras meses en la que, como era de esperar, nadie se ha preguntado por la palabra albor, entre las seis y las nueve de la mañana ha experimentado una subida única, que aún continúa en estos momentos con todos los rezagados que siguen resolviendo el juego de este miércoles 9 de febrero.