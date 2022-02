Un parque de conservación contrata a un cantante de soul para ayudar a los monos a aparearse

El parque de conservación animal de Stoke-on-Trent (Inglaterra) ha decidido tomar una decisión drástica con sus monos de Gibraltar, también conocidos como macacos de Berbería, para que se apareen, ya que son una especie en peligro de extinción desde el 2009.

Los trabajadores del Bosque de los Monos de Trentham han puesto en marcha un experimento para animar a sus 140 monos a procrear y, para ello, han contratado a Dave Largie, imitador del artista Marvin Gaye.

Con esta imitación, han intentado que se reprodujera el sensual tono de la voz del difunto cantante de soul para comprobar si clásicos como Let's Get It On o Sexual Healing animan a los macacos a 'ligar'.

"Es una forma creativa de animar a las hembras a mostrar interés por los machos que no han tenido tanta suerte en el amor", declara Matt Lovatt, director del parque, a The Mirror. "Las hembras se emparejan con varios machos, por lo que la paternidad de nuestros peludos nunca se conoce".

Se desconoce si los cantos de Dave Largie servirán, pero el Bosque de los Monos de Trentham podría llenarse de macacos para verano, pues el periodo de gestación de las monas de Gibraltar es de seis meses.