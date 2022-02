Una mujer lleva 25 años buscando 5 millones de piezas de Lego que cayeron al mar

Conchas, piedras o caracolas son cosas que fácilmente puedes encontrar en la orilla del mar, pero Tracey Williams también ha encontrado balsas, pulpos, algas y dragones, aunque todo ello en forma de piezas de Lego.

Esta mujer del condado inglés de Devon emprendió su particular búsqueda después de que, en febrero de 1997, un buque que venía de Róterdam (Países Bajos) fuera golpeado por una ola de 37 kilómetros en el cabo Land's End (Cornualles). Este fenómeno, que el capitán lo describió como algo insólito, provocó que 62 de sus contenedores cayeran al agua, y uno de ellos transportaba más de 4,7 millones de piezas Lego.

Tras esto, estas fichas de plástico empezaron a aparecer por las playas de Cornualles y del estado vecino de Devon, lugar en el que Tracey Williams empezó a encontrar más y más y se lo tomó como su propia caza del tesoro.

"Cuando mis hijos eran pequeños, buscarlos en la orilla cerca de nuestra casa se convirtió en el pasatiempo de cada escapada a la playa", explicó a Daily Mail. Y lo curioso es que algunas de estas piezas tenían temática marítima, pues había más de 50.000 tiburones de plástico, más de 33.000 fichas de dragones, chalecos salvavidas, tanques de buceo, pulpos, algas, aletas, botes, etc.

Después de 25 años, nadie sabe hasta dónde habrán viajado estas piezas de Lego, pero lo cierto es que han aparecido fichas en la costa atlántica de Irlanda y la costa norte de Francia, Bélgica y Países Bajos, según explicó la mujer. Y, en 2013, incluso se encontraron algunas en la isla de Galveston (Texas, Estados Unidos) y en una playa australiana, pero se desconoce si pertenecen al mismo contenedor.

Pero, mientras tanto, Tracey Williams y su familia siguen con su propia búsqueda, e incluso documentan todo en su cuenta de Instagram y en el libro Adrift: The Curious Tale of the Lego Lost at Sea (A la deriva: la curiosa historia del Lego perdido en el mar).