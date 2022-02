En cuestión de salud, es importante acudir a los lugares más apropiados para evitar sustos. Y la salud capilar no es una excepción, pues, por muy estético que sea un tinte, si no se recibe un tratamiento adecuado en el pelo puede ser terrible.

Sin embargo, el caso de esta mujer del municipio mexicano de Heroica Puebla de Zaragoza es diferente, ya que ella pensaba que sí estaba en una peluquería adecuada, pero lo cierto es que las mechas que pidió terminaron haciendo que se le cayera el pelo.

El local, situado en el barrio de Huexotitla, forma parte de la cadena de peluquerías Studio S Salón, por lo que en un primer momento, esta chica que no ha querido dar su nombre ni mostrar su cara estaba tranquila. Pero ya en el lavado del cabello se dio cuenta de que algo iba mal.

"Mi cabello era prácticamente virgen, pedí unas mechas y, ¿cuál fue la sorpresa? Que me lo destrozaron. Se me cae a pedazos. ¡Y la solución al problema es que me daban una peluca!", se quejó ella en un mensaje anónimo enviado a un perfil de Instagram centrado en su municipio. "¿Creen que una peluca puede solucionar este problema que me puede afectar hasta psicológicamente?".

"Soy recepcionista y trabajo en una oficina atendiendo al público. ¿Qué imagen voy a dar desde este momento?", se lamentó. "Han afectado a mi integridad y mi seguridad como mujer, que ahora hasta mis hijos lloran cuando estoy con ellos porque no me conocen".

"Todo porque Studio S no tiene personal capacitado ni productos de calidad", criticó. "La única solución que me daba la encargada era comprarme una peluca, cuando lo que procede en términos de ley es la reparación del daño material y moral. Lo llevaré ante las autoridades".

En uno de los vídeos, la mujer mostró en el baño cómo le había quedado el cabello. "Me quedó corto, lo agarro y se me cae", dijo entre lágrimas mientras mostraba el lavabo lleno de pelo.