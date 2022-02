¿Ahorradora o poco higiénica? Una tuitera muestra el paquete de detergente que lleva usando desde hace tres años

Todo lo que aparece escrito en los envoltorios de determinados productos no tiene por qué tomarse al pie de la letra. Porque, ¿cómo es posible que un sobre de sopa en polvo sean dos raciones cuando es tan pequeño? Cada uno puede gestionar sus propias cantidades como quiera, y si no que se lo digan a la tuitera Cosmic Dancer.

Esta usuaria mexicana dejó a sus seguidores sorprendidos al mostrar el uso que había hecho de una bolsa de detergente en polvo de la marca Bold 3. Y es que este paquete le ha durado "3 años, 8 meses y 16 días", según explicó. "El 13 de mayo de 2018 fuimos al Superama y compré un detergente de 5 kilos […] Yo creo que esta ha sido la mejor decisión de mi vida adulta".

Aunque en la foto que compartió no se ve la cantidad de veces recomendadas que se puede usar, la marca vende paquetes del mismo peso con la indicación de que vale para 60 cargas.

Teniendo en cuenta este cálculo, solo hay dos opciones posibles: o pone la lavadora cada mucho tiempo o utiliza muy poca cantidad de detergente. De nuevo, ella ha interpretado las indicaciones de la bolsa como ha preferido.

Una tuitera comparte orgullosa lo que le ha durado una bolsa de detergente. COCAINELOL / TWITTER

Rápidamente, los tuiteros empezaron a reaccionar a su publicación y, aunque muchos le preguntaron cómo lo había hecho, otros directamente la acusaron de ser demasiado sucia.

Ella explicó que algunas veces lavaba "cada 15 días y a veces 3 veces al mes", pero usa "lo que la lavadora dice por carga", por lo que "no se desperdicia tanto" detergente.

"Me intriga cuál fue el uso que le dio, no me duraría más de tres meses", le escribió un usuario. "Hay que lavar más a menudo", le echó en cara otro. Tras las críticas, la tuitera decidió borrar su publicación.