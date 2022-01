La divertida manera de una tuitera de ayudar a su madre a hablar en inglés a través de WhatsApp

Una joven argentina se ha hecho viral en Twitter después de mostrar sus cómicos intentos de enseñar a su madre a hablar en inglés de la manera más rápida posible a través de WhatsApp.

Según ha comentado la usuaria, llamada Cami, su madre ha dado positivo en coronavirus mientras viajaba a Dubái. Nada más llegar al hotel, tuvo que quedarse confinada. Una situación que ha empeorado pues su madre sabe "cero de inglés", como ha contado su hija.

Sin embargo, no pierde la esperanza y gracias a la ayuda de la joven está decidida a hablar con los empleados del hotel donde se hospeda. Para eso, ha echado mano de las formas más simples de fonética.

Mi vieja está aislada en un hotel en Dubai y sabe CERO de inglés, así la ayudo: pic.twitter.com/f6sZgAJRfl — cami🍓 (@camile_blanc) January 12, 2022

"Así la ayudo", ha comentado la internauta adjuntando una conversación donde le explica a su madre como pronunciar su número de habitación, la 903: "Rum nain zirou zri", es decir "Room Nine Cero Three.

"Plis send as shits and shugar, am olso som trash bags", le ha recomendado también a su madre que diga para que por favor la envíen sábanas, azúcar y también unas bolsas de basura.

La divertida técnica ha sido aplaudida por casi 30.000 usuarios que han dado 'me gusta' al tuit. Ante los cientos de comentarios, Cami ha comentado que su madre se encuentra bien: "Por suerte solo tiene la traba del idioma".