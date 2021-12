Críticas a unos padres por obligar a su hijo a sostener un cartel de "soy un acosador"

Contra todo pronóstico, hay padres que tienen muy clara qué medidas tomar ante las conductas inapropiadas de sus hijos. En el caso viral de un padre de Florida (Estados Unidos), ha sido señalado por algunos usuarios como bully ("acosador") después de que, al parecer, obligara a su hijo a permanecer en el asfalto con un cartel en el que se leía "I am a bully" ("soy un acosador"). Otros, sin embargo, han saltado a defender la reacción del padre.

La concienciación sobre la intolerancia al acoso está muy presente en redes, sobre todo, en cuanto a las medidas educativas de las escuelas y los padres para hacer lo posible con tal cortarlo de raíz si se enteran de que su hijo está maltratando a otros. Pero la forma en que este par de padres decidió manejar la situación ha provocado críticas diversas entre otros usuarios de la plataforma.

La escena fue compartida por el tiktoker Gavin Klein después de haber sido filmada en Florida, donde se puede ver a un niño pequeño sosteniendo la señal de aviso por encima de su cabeza mientras dos personas que parecen ser sus padres se sentaron en las tumbonas para vigilarlo.

En el clip, que supera las cinco millones de reproducciones, se oye a la persona que está detrás de la cámara describir la escena como "mezquina", antes de decir que querían "gritar a los padres" por hacer que el niño sostuviera el cartel que decía: "Soy un matón. Toca la bocina si odias a los matones".

Entre los más de 18.000 comentarios acumulados en la publicación, algunos usuarios han señalado a los padres porque "avergonzar públicamente a tu hijo no es la forma de solucionar el problema". Otros, no obstante, añadieron: "Así es la paternidad. Disciplina, vergüenza para que no lo vuelvan a hacer. Eso no es malo".

Y es que muchos han apoyado esta conclusión: "Ese niño necesita aprender su lección". Ante el acoso, otro usuario ha superpuesto la lección ante cualquier debate sobre los castigos paternales: "Hay niños que literalmente no pueden vivir por culpa de los matones. No hay nada malo en esto, espero que aprenda la lección".