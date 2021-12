Busca ayuda en las calles de A Coruña colgando sus gastos e ingresos en un cartel y recibe una curiosa respuesta

La cuenta Voces de A Coruña en Twitter ha dado altavoz a una triste historia de un hombre que ha recurrido a un cartel en la calle para solicitar ayuda para entender el "acertijo de vida".

"No me salen las cuentas", se lamenta el desconocido antes de desglosar los pocos ingresos que recibe al mes. 365 euros por una jornada de 14 horas, 214 de subsidio familiar y 46 de mínimo vital, en total 655 euros al mes con los que no puede cubrir todos los gastos.

El alquiler se lleva más de la mitad, son 411 euros, y lo que sobra se desvanece rápidamente con la luz, el agua, el móvil y sobre todo, la medicación de su madre, 180 euros. Añade que es una familia monoparental con dos menores a su cargo y él tiene una discapacidad.

[CURIOSO] No le salen las cuentas, cuelga una nota en la calle y un vecino se ofrece a ayudarle. Visto en la plaza del Libro de #ACoruña. pic.twitter.com/IpnJ5TDBVE — Voces de A Coruña (@vocescoruna) December 14, 2021

Aunque puede parecer un intento desesperado, ha recibido una respuesta muy realista y útil. "Las cuentas no te van a salir nunca porque vivimos en una sociedad injusta", explica sin piedad otro cartel colocado al lado.

Igualmente, le da tres consejos: conseguir el certificado de familia monoparental, solicitar el abono social y otra ayuda para el agua. "Si quieres te echo un cable", añade con un dibujo de dos cajas para marcas las respuestas "sí" o "no".

Una curiosa historia que ha intrigado a muchos en Twitter y se han volcado, sin conocer a ninguno de los implicados, a dar más consejos para conseguir ayudas con la Junta de Galicia.