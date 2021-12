Una 'tiktoker' se gasta "una fortuna" redecorando el piso en el que vivía alquilada y su casero la echa

El confinamiento ha hecho darnos cuenta de todo el tiempo que estamos en casa. Por ello, es importante estar a gusto y tener todas las comodidades posibles. Y eso es lo que pensó Channay, una madre británica que, a pesar de vivir alquilada, quería tener su "hogar de ensueño".

Tal y como contó en un vídeo de TikTok, que ya acumula más de medio millón de visitas, gastó mucho dinero en el piso en el que estaba con su familia y, de repente, el casero decidió que se tenía que marchar porque iba a venderlo. "Parece un maldito chiste", se quejó.

La mujer mostró en su publicación los cambios que había realizado, pues había comprado sofás, cómodas y alfombras para el salón y también redecoró la zona de la escalera. Y es que, aunque estaba alquilada, ella simplemente hizo algunos resideños para estar más cómoda y disfrutar de la casa.

"Me gasté una fortuna en convertirla en mi hogar de ensueño, y ahora me echan", se lamentó en declaraciones con Daily Mirror. "Cuando tu casero no se ocupa del mantenimiento, lo haces tú misma. Y luego va y lo pone a la venta. Es una putada".

Según explicó, el dueño del piso le ha dado de tiempo hasta enero, momento en el que ella aseguró que se quedaba "sin casa", porque aún no había encontrado dónde mudarse. Pero, lo cierto es que siente impotencia al ver que su casero ha decidido echarla y vender la vivienda ahora que la había renovado ella.

Sin embargo, en su vídeo de TikTok recibió comentarios muy dispares, desde usuarios que le decían que no debía haber gastado dinero "en arreglar un piso de alquiler porque no es tuyo" hasta los que defendieron que lo hiciera porque quería "vivir cómodamente".

Otros internautas, directamente, le dijeron que antes de marcharse debía llevarse todo lo que había comprado y "volver a dejar la casa como estaba antes". "Parece que quería venderla después de haber arreglado la casa. Unos absolutos ladrones", destacó un comentario.