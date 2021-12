Una mujer se gasta miles de libras en arreglar su casa de alquiler y, cuando termina, el propietario la echa

Una tiktoker compartió un vídeo en el que explicaba su enfado porque el propietario de su casa le había notificado que tenía que irse y ella había gastado mucho dinero en acondicionar la vivienda a su gusto.

La usuaria, que dijo estar "echando humo" con la noticia, mostraba en la grabación distintas partes de la casa en las que se veía la trabajada decoración en tonos grises, blancos y negros. Además, en su cuenta comparte trucos y rutinas de limpieza en los que se ve lo cuidado que tiene su hogar.

Sobre el vídeo aparecía un texto en el que explicaba lo ocurrido y que había invertido miles de libras en convertir la casa que tendrá que dejar antes de enero. Finalmente, calificaba lo que estaba sucediendo de "broma".

En los comentarios mucha gente se ha volcado con ella y su situación, recomendándole llevarse todo lo que pudiera de la casa "incluso el papel de pared". Sin embargo, otros no se han mostrado tan comprensivos: "Creía que era de dominio público que no es buena idea invertir en arreglar una casa alquiler... porque no es tuya".

A ese último comentario la usuaria respondió con un vídeo en el que mostraba la casa decorada de Navidad y dejaba claro que lo único que había querido era convertir esa casa en su hogar. El vídeo se ha hecho rápidamente viral y ya cuenta con más de 63.000 likes.