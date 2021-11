Pillan a Mark Zuckerberg en un McDonald's y estallan las bromas: "Solo aceptamos acciones de Meta"

Parece ser que Mark Zuckerberg, el quinto hombre más rico del mundo, y su mujer, Priscilla Chan, son personas de gustos sencillos. Hace poco un internauta compartió una imagen suya en un McDonald's y las redes no tardaron en bromear sobre el asunto.

"Solo aceptamos acciones de Meta aquí, señor", comenzaba diciendo un usuario, en referencia al reciente cambio de nombre de su compañía, una de las más exitosas del mundo, que pasó de llamarse Facebook a llamarse Meta.

"No sabía que McDonald's ofrecía metadatos" u "Hola Tiffany, residente en 129 West 81st Street, Nueva York. No, no la estamos rastreando con la última tecnología 5G. ¿Por qué preguntas?", son otras de las bromas que hicieron al respecto de la gran cantidad de datos que posee esta empresa.

Un usuario se mostró sorprendido de ver a Zuckerberg en una situación tan cotidiana: "¿Él come?"; mientras que otro imaginó que su forma de hacer su pedido sería un poco curiosa: "Una comida humana... Quiero decir, una comida, por favor".

"Tomaré un McDonald's, por favor", era uno de los comentarios a los que otra persona quiso añadir una aclaración: "¿El combo número uno? No, todo el McDonald's". No faltaron tampoco soluciones para que el dependiente se aprovechara de la situación: "¿Quiere un Happy Meal? Claro, serán 500.000 dólares".