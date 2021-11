Un hombre pide el divorcio a su mujer un mes después de casarse: "Es diferente sin maquillaje, he sido engañado"

Podría ser el guion de una absurda -y machista- comedia, pero es una historia real que demuestra cuál es el culmen de la superficialidad. Un hombre de Egipto, que ha preferido mantenerse en el anonimato, se va a divorciar de su esposa porque no se acostumbra a su aspecto natural sin maquillaje.

Tal y como informaron los medios internacionales, la pareja se conoció en Facebook, donde, según contó él, ella siempre publicaba fotos muy cuidadas en las que salía muy guapa. Y, en todas las citas que tuvieron, también la seguía viendo atractiva. Pero fue a la mañana siguiente de la boda cuando vio que sin maquillaje no le parecía bella.

"Me sorprendió porque no se parece en nada a la persona que conocí varias veces antes de casarme", declaró al Tribunal de Familia de Heliópolis (Egipto). "Vi sus fotos en Facebook y parece totalmente diferente cuando no lleva maquillaje. Fui engañado y quiero divorciarme de ella".

"Ella me engañó, ya que solía maquillarse mucho antes del matrimonio", añadió el hombre. "Pero, después de la boda, vi su verdadero rostro sin maquillaje y se ve fea". Al parecer, declaró que intentó superarlo, pero tras un mes casados no pudo más y pidió el divorcio.

"La veo cuando se despierta, su pelo está desordenado... Y su aspecto es completamente diferente al que conocí cuando me casé con ella", añadió el marido despechado.