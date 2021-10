Borja Capponi, expresentador de 'Malas pulgas': "Pasé de la fama a no tener qué comer, como un juguete roto"

El adiestrador de Borja Capponi saltó a la fama en 2010 como presentador de Malas pulgas, un programa de Cuatro sobre el adiestramiento canino y personas que tenían problemas con sus mascotas que en su momento levantó polémica entre algunos sectores del mundo animalista y de la etología.

Años después de su punto álgido Capponi ha vuelto a la palestra a causa de unas declaraciones en las que cargaba duramente contra los responsables de aquel programa. 20minutos ha hablado con él para aclarar este tema.

"Mediaset no me estafó, a ver si van a venir ahora contra mí, a ponerme una querella, lo que me faltaba", comienza diciendo el experto en perros.

En el 2009 Mediaset aún no estaba fusionada con Cuatro y cuando grabó Capponi Cuatro y Telecinco eran independientes, "yo grabé en 2008 y 2009", especifica.

"A mí quien me tomó el pelo y me trató como un muñeco roto fue Boca a Boca Producciones [la productora del programa] en aquel momento, la gente que estaba por entonces, los nombres si me pagan los digo. Eran dos personas y una de ellas muy importante en la televisión", avanza.

"Firmamos un contrato absurdo, estándar, que lo han visto muchos abogados y me dicen 'madre mía, menudos hijos de puta'", expone el expresentador.

"No tengo derecho a nada en esos contratos", y "los abogados me dicen que tengo derecho a una remuneración equitativa y yo no estoy cobrando ni un duro por las reposiciones y esta gente lleva poniendo el programa durante ocho años", se queja el adiestrador.

Las reposiciones no le son indiferentes a Capponi. "A mí me afecta, porque yo ya no trabajo así y es un daño reputacional".

"La gente me llama pensando que soy el de Malas Pulgas y que yo voy a ir con la televisión", explica. Y además, sigue afectando a su imagen. "Malas pulgas está obsoleto y la gente quiere imitarme viendo la tele y eso es un gran error", hace ver el experto.

Borja ahora tiene 46 años, tiene su escuela de adiestramiento natural y vive con 17 perros en Monteacevedo, cerca de la localidad madrileña de Alcalá de Henares. "Vivo con ellos, duermo con ellos", dice, haciendo "trabajo de campo empírico".

Pero en lo económico le va muy justo. En primer lugar por el "daño reputacional" del que Capponi habla. "Solo tuve clientela al momento, pero después cuando me quitaron y trajeron a César Millán yo me quedo sin ningún cliente, porque la gente se olvidó de mí", explica, dejando claro que "adora" a César Millán. Capponi lleva "una vida superesclavizada, sin apoyo de nadie, sin patrocinador para el pienso".

"Yo estuve seis meses solamente en la tele y quedé como el sucedáneo de César, el cutre", hace ver y ahora, que vive de las clases que da a perros y humanos, "de 30 llamadas" le salen "dos clientes".

"Yo pasé por un momento que estaba muy jodido, destrozado, como un muñeco roto y pasé de la fama a no tener ni para comer", rememora.

"Me dieron 25.000 brutos por dos temporadas, una mierda. Yo en aquel momento flipaba, yo estaba dando clases y tocando como músico y de repente te meten en la tele, y yo flipando y ves que vas a ser el Encantador de Perros y estaba en una nube", explica.

Cuando todo había pasado trató de reclamar lo que considera suyo. "Hablé con el departamento jurídico y había un estúpido antipatiquísimo que se reía en mi puta cara", se queja.

"Pero lo siguen poniendo y lucrándose a mi costa, llevan millones de euros a mi costa, lo siguen poniendo y se forran sin poner un duro", denuncia el adiestrador, que asegura que le encantaría hacer otro programa "bien hecho" y que "arrasaría", no en vano su canal de Youtube "ha subido en 3 días 4.000 suscriptores y antes tenía 11.000 en tres años".

Sus redes sociales, donde hace divulgación, desligándose de su pasado. "No quiero ser Malas Pulgas toda la puta vida", dice, mientras lucha contra el abandono de perros y aboga porque "el perro haga una simbiosis con el humano y desde su inteligencia instintiva le haga caso, no creando un robot".