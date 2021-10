Poco a poco, los cines vuelven a llenarse, pues el séptimo arte es uno de los preferidos de muchos. Pero, vayan a las salas o no, se sigue consumiendo mucho a través de diferentes plataformas o en televisión. ¿Pero qué es lo más complicado de ver una película? Sin duda, verla acompañado, pues hay diferentes espectadores que pueden llegar a irritarte mucho.

Los que están sumamente callados, los que comentan todo el rato lo que pasa, los que critican los fallos que ven... Hay muchos tipos de personas con las que disfrutar -o sufrir- una película. Y la tiktoker Luchone ha decidido destacar algunos de estos perfiles.

Esta joven, cargada de razón y bastante enfadada, se ha sentado frente a la cámara para destacar lo que a ella más le irrita de este tipo de personas, pero lo ha hecho con tanta gracia que ha arrancado el aplauso generalizado y su vídeo se ha viralizado también en Twitter.

"Primero, lo que más me molesta que puedes hacer es intentar adivinar lo que va a pasar justo en la escena que estás viendo... ¿¡No te puedes callar, Ambrosia, 5 segundos que veamos lo que pasa!?", critica. "¡Disculpa, cállate! Qué gracia tendría que el director hubiera hecho esta película, Ambrosia, si se la estás jodiendo a cada escena".

"Todos los que intentan adivinar dónde han visto al actor o actriz y te lo narran", continúa quejándose. "Mientras tú estás viendo la película tranquilamente, ellos están: 'Este lo he visto yo, ¿dónde estaba? Este hacía de médico, ¿en Anatomía de Grey? ¡No, no, no!'. ¿Te puedes callar, Gervasio? Por algo existe Google. Lo googleas y a los demás nos dejas tranquilos".

Después se centra en los que "no se enteran de absolutamente nada". "'¿Este quién es?'. Acaba de salir, literalmente acaban de explicar quién es. Podías estar 5 segundos atentos a lo que pasa en pantalla", comenta.

Otra de sus quejas es la del espectador estudiante de cine: "Está constantemente narrándote los cortes y errores de rácord. "¿Me quieres dejar disfrutar de Camp Rock? No estamos viendo una ópera prima ni te van a poner nota ¡Cállate!".

Por último, estalla contra los "graciosos" que, cuando ves una película de miedo, considera oportuno darte un susto. "Te voy a pasar la factura de mi cardiólogo, Jose Mariano, por si me da un infarto de miocardio. ¿Te crees muy gracioso? [...] Te vas a asustar, pero del codazo que te voy a meter en la boca, imbécil", critica finalmente.