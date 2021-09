Así surgió el mítico meme de la niña 'confundida'

En los últimos tiempos han surgido los llamados NTF, o 'tokens no fungibles', que son un tipo de token criptográfico que utiliza la misma tecnología de cadena de bloques que las criptomonedas, con la diferencia de que cada uno es único y no se puede intercambiar.

Tal y como recoge Gizmodo, "los NFT designan una copia auténtica de un medio digital, permitiendo a ilustradores, músicos y a cualquier persona, en general, vender archivos como una imagen JPG a un coleccionista".

Ahora, creaciones de la cultura popular como los memes se están vendiendo y subastando, y en algunos casos alcanzando grandes cantidades de dinero.

El último en ser subastado es uno de los memes más conocidos de la red, el de la niña 'confundida'. Muestra la imagen de una niña rubia con cara de desconcierto y se suele usar para mostrar estupor o confusión ante un mensaje en Internet.

El medio Gizmodo ha explicado cómo nació este meme. La protagonista es Chloe Clem, una niña que ahora tiene 10 años y que en el momento de la imagen tenía 2. La imagen es en realidad la captura de un vídeo que se hizo viral.

Lo curioso es que la protagonista del vídeo no es Chloe, sino su hermana Lily. La madre de ambas quiso grabar la reacción de ésta tras darle a conocer la sorpresa de que iba a llevarla a Disneyworld.

Abrumada por la emoción, Lily no puede evitar las lágrimas. En ese momento, la madre de las niñas capta la imagen de la pequeña Chloe, cuya expresión ha pasado a la historia de los memes de internet (en el vídeo, a partir del minuto 2:05).

Así cuenta la mujer cómo descubrió el meme: "Abrí Tumblr y solo había páginas y páginas del rostro de Chloe. Fue muy extraño, muy abrumador. Tenía a mi familia, mis amigos enviándome estos memes, hasta el día de hoy todavía me envían los memes de Chloe que ven en Internet".

La familia ha decidido ahora subastar la imagen como NFT. El precio de salida es 5 Ethereum, una criptomoneda que equivale a unos 15.000 dólares (cerca de 13.000 euros). "Es una gran oportunidad, especialmente si hay un fan de Chloe a quien le encanta este meme, podrá poseerlo. Incluso Chloe ha dicho es genial", dice la madre de las niñas.

La madre ya tiene pensado qué hacer con las ganancias: "Chloe dice: 'Me gustaría comprar un caballo, me gustaría construir un Walt Disney World', pero simplemente me gustaría llevarla a la universidad".