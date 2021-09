Una madre, a punto de regalar a su hijo un juguete sexual por un error de Amazon, que lo cambió por una lámpara

Una madre de Cambridge, en Reino Unido, estuvo a punto de hacer un incómodo regalo a su hijo de tres años, después de que, según ella, Amazon se equivocara con un pedido que ella había hecho.

Kayley Stocker, de 30 años, pidió una lámpara de Spiderman para su hijo de tres años, Jenson y Amazon se lo entregó en su casa. La mujer se puso a envolver el regalo con su caja y algo no le cuadró.

Layley pensó que el paquete tenía una forma extraña para ser una lámpara, por lo que decidió abrirlo antes de envolverlo y lo que encontró fue un masturbador masculino de corte realista.

El aparato, que prometía "carne vibrante" y "sonidos de orgasmo real" estuvo a punto de llegar a manos de su hijo.

Tomándoselo con humor, la mujer aseguró que "si se lo hubiera dado a mi hijo, creo que habría querido quedárselo y llevárselo a la guardería porque se apega a sus cosas y les coge cariño".

"Revisé el número de pedido y el número de la lámpara era el mismo que el del juguete sexual", aseguró la mujer al Mirror.

"Lo encendimos para ver qué hace y comenzó a vibrar por todo el mostrador de la cocina y no pudimos averiguar cómo apagarlo", decía como anécdota, que compartió con sus amigas por teléfono.

Kayley afirma que contactó Amazon, que le dio un reembolso completo por la lámpara de 20 libras (23 euros) y 5 más de regalo como compensación.

"Llamé a Amazon y le dije al agente que me habían entregado algún tipo de robot sexual y él inmediatamente me puso en espera para que yo no supiera que se estaba riendo", contaba la mujer.