Una pareja se reencuentra con su gato desaparecido hace diez años: "Es un sueño hecho realidad"

Lucy y Neil habían perdido la esperanza de volver a ver su gato Forbes hace casi diez años. En marzo de 2011 denunciaron su desaparición y buscaron a su pequeño gato doméstico por todas las calles de su ciudad en Escocia, Aberdeen. Incluso colgaron carteles y preguntaron puerta por puerta. Sin embargo, tras meses sin regresar a casa se temieron que lo peor había pasado.

Una década más tarde, esta pareja casi no podía creerse las noticias cuando les llamaron para comunicarles que gracias al chip lo habían localizado. "Mi mujer me llamó por teléfono cuando iba por la autopista y me dijo que tenía que parar. No estaba preparado para lo que me iban a decir y escuchar que habían encontrado a Forbes me dejó completamente asombrado", ha desvelado Neil muy emocionado a la prensa.

Fue un vecino de una zona situada a menos de tres kilómetros de dónde vivía, quien vio a un gato muy delgado y hambriento por sus calles y decidió llevarlo a SPPCA. Esta protectora de animales se encarga de cuidar a los gatos desprotegidos de la calle y darles un hogar, pero no es tan habitual que los felinos encontrados tengan ya una casa asignada.

Cartel de gato desaparecido de Forbes en 2011. SSPCA

"Se le encontró bastante delgado y necesitaba atención veterinaria por las pulgas y los ácaros. Forbes fue encontrado a menos de tres kilómetros de donde se perdió, aunque no tenemos forma de saber dónde ha estado Forbes todo este tiempo ni qué aventuras ha podido vivir", ha comentado el agente que tuvo que acudir a rescatar al gato.

En este tiempo, sus dueños también han viajado bastante. Ahora viven en Edimburgo con dos gatos y dos perros y han recordado el momento de la desaparición con tristeza: "Cuando Forbes desapareció por primera vez en marzo de 2011, estábamos angustiados. Era un personaje tan único y simpático que lo adorábamos".

Ahora, aseguran muy contentos, que Forbes no ha perdido su personalidad. "Desde que llegó a casa ha adoptado los hábitos que solía tener", han contado muy felices los dueños: "Cuando era más joven y me quedaba despierto hasta tarde, solía maullar hasta que apagaba el videojuego al que estaba jugando y me iba a la cama. Ha vuelto a hacer lo mismo, lo cual es muy reconfortante".

El gato desaparecido, Forbes, y su dueño, Neil. SSPCA

Este pequeño detalle muestra que Forbes ha asumido muy bien el cambio de localización e incluso está contento con sus nuevos compañeros de casa: "Está explorando una nueva habitación cada día. Por el momento, le estamos presentando gradualmente a nuestros dos perros y dos gatos"

Para esta Neil y Lucy es "un sueño hecho realidad": "Este es el mejor resultado para nosotros. Nunca pensamos que volveríamos a verlo. Es como si se hubiera abierto un capítulo cerrado". Sienten que han concluido su historia con el mejor final posible.