Colocan un platanero dentro de un socavón que había en una carretera: "Así es más fácil detectar el bache"

El estado de algunas carreteras de Florida, Estados Unidos, ha empeorado tras los últimos temporales. Por ello, muchos son los coches que tienen problemas al circular a causa de los baches, y hay personas que han decidido intentar solucionarlo a la par que ayudan a la flora del entorno.

Así ha sucedido en una calle Honda Drive de Fort Myers en la que alguien ha plantado un árbol de plátanos en mitad de la carretera para llamar la atención de uno de los agujeros que había en ella.

Según informaron medios locales, hay testigos que aseguran que han visto a dos hombres acercarse a cuidar de la platanera. Los conductores explicaron que la carretera tiene tantos agujeros que dañan los coches que no los ven y no consiguen esquivarlos, por lo que agradecen que el árbol avise de uno de ellos, aunque eso no soluciona todos los problemas que tiene la carretera.

"El árbol hace que sea más difícil pisar el bache que está justo al lado, porque normalmente paso por encima de él, pero como hay un árbol grande no puedes pasar por encima de un árbol", declaró el conductor Nicholas Angus.

Por su parte, los funcionarios del condado aseguran que se trata de una carretera privada, por lo que los encargados de arreglarla son los propietarios de la calle, y los servicios públicos no lo solucionarán.